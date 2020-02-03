«Кому-то надо прикрыть свою пятую точку». Жесткий пост жены форварда «Магнитки» после его отчисления из клуба

Жена нападающего экс-нападающего «Металлурга» Дениса Паршина опубликовала в Instagram пост, в котором жестко раскритиковала разрыв клубом контракта с ее мужем.

— Во-первых, кому-то просто надо прикрыть свою пятую точку, снимая с себя ответственность! — написала Елена Паршина. — Только это надо было делать в декабре, когда у них спрашивали про обмен, так как уже понимали, что сливают всех, кого подписывал предыдущий генеральный менеджер, а вот так в феврале простите это свинство!

Во-вторых, здесь как в математике, от перестановки мест слагаемых сумма (результат) не поменяется! И в-третьих, письма и слова благодарности от детей и болельщиков намного важнее слов уважаемого господина Ласькова, для этого и стоит играть в хоккей. Денис Сергеевич полностью со мной согласен, правда говорит я мягко написала, но все ситуации даются нам для чего-то, сделали выводы, поехали дальше.

В текущем сезоне 34-летний форвард набрал 15 (10+5) очков в 49 матчах, но сегодня 3 февраля клуб объявил о расторжении контракта с хоккеистом.