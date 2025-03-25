Комтуа — о серии против СКА: «Это опасная команда. Она играет в североамериканском стиле»

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа поделился ожиданиями от серии против СКА в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Нам нужно концентрироваться на себе и постараться захватить инициативу в серии, тем более, что мы начнем ее дома. Нам надо извлечь из этого выгоду и хорошо начать серию. СКА — опасная команда, она играет в североамериканском стиле, плюс там есть талантливые игроки. Нам надо быть очень аккуратными в обороне и постараться сделать максимум в нападении», — сказал Комтуа.

«Динамо» с 89 очками заняло второе место в турнирной таблице «Запада» по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые сыграют против СКА. Серия стартует 27 марта в Москве. Начало матча — в 19.30 по местному времени.