Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

25 марта, 13:43

Комтуа — о серии против СКА: «Это опасная команда. Она играет в североамериканском стиле»

Федор Носов

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа поделился ожиданиями от серии против СКА в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Нам нужно концентрироваться на себе и постараться захватить инициативу в серии, тем более, что мы начнем ее дома. Нам надо извлечь из этого выгоду и хорошо начать серию. СКА — опасная команда, она играет в североамериканском стиле, плюс там есть талантливые игроки. Нам надо быть очень аккуратными в обороне и постараться сделать максимум в нападении», — сказал Комтуа.

«Динамо» с 89 очками заняло второе место в турнирной таблице «Запада» по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые сыграют против СКА. Серия стартует 27 марта в Москве. Начало матча — в 19.30 по местному времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Максим Комтуа
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Читайте также
Аналитик Меркурис отметил уважительное отношение Путина к другим лидерам
У России не осталось чемпионов UFC, бразильцу потребовалось 80 секунд, чтобы смять последнего. Что случилось в поединке Анкалаев - Перейра 2
В ЕС призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия после выборов
6 самых роскошных свадеб российских спортсменов
Дмитриев отметил высокую вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Вам кровь из носу нужно обе первые домашние игры забирать,иначе могут быть проблемы,команда то супротив вас мастеровитая и не факт,что в плове РаманБарисыч им прям совсем мешать будет!)

    25.03.2025

    • Комтуа — об игре Подъяпольского: «Он может сделать разницу в плей-офф»

    «Спартак» — «Северсталь»: расписание матчей серии первого раунда плей-офф КХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 12 9 3 20
    2 Авангард 11 9 2 18
    3 Автомобилист 12 7 5 15
    4 Нефтехимик 12 7 5 14
    5 Трактор 12 5 7 14
    6 Ак Барс 12 6 6 13
    7 Адмирал 11 5 6 12
    8 Барыс 12 5 7 12
    9 Сибирь 11 5 6 10
    10 Амур 11 3 8 8
    11 Салават Юлаев 10 3 7 8
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 12 8 4 18
    2 Торпедо НН 13 8 5 17
    3 Шанхай Дрэгонс 10 6 4 14
    4 Динамо Мн 10 6 4 14
    5 ЦСКА 12 6 6 13
    6 Спартак 12 5 7 13
    7 Динамо М 11 6 5 13
    8 Северсталь 12 6 6 12
    9 СКА 11 5 6 12
    10 Сочи 11 4 7 9
    11 Лада 12 2 10 6
    Результаты / календарь
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    8.10
    9.10
    10.10
    5.10 13:30
    Сибирь – Барыс
    		 1 : 0 Б
    5.10 14:00
    Спартак – Металлург Мг
    		 2 : 6
    5.10 14:30
    Салават Юлаев – Сочи
    		 3 : 1
    5.10 16:00
    Лада – Адмирал
    		 1 : 2 ОТ
    5.10 17:00
    Торпедо НН – Динамо М
    		 1 : 4
    5.10 17:00
    ЦСКА – Северсталь
    		 3 : 2
    5.10 17:00
    Ак Барс – Амур
    		 3 : 1
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости