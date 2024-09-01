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Сегодня, 14:14

Комтуа заявил, что «Динамо» будет претендовать на победу в Кубке Гагарина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Динамо» Максим Комтуа оценил перспективы команды в предстоящем сезоне

«Ранее я не следил за КХЛ, но слышал от других игроков только хорошее об этом клубе. У нас очень сильная команда, мы будем претендовать на Кубок Гагарина. Выиграть его было бы большим успехом для меня, мне сказали, что «Динамо» давно не выигрывало Кубок Гагарина. Поэтому сейчас моя цель — помочь клубу привезти трофей в Москву», — цитирует Комтуа ТАСС.

«Динамо» объявило о переходе 25-летнего канадского нападающего в июле. Он подписал контракт на один сезон.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Максим Комтуа
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