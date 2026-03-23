Комтуа принял участие в тренировке «Динамо»

Канадский нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа принял участие в открытой тренировке перед стартом первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против минских одноклубников, об этом сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Ранее хоккеист пропускал несколько встреч из-за повреждения.

В этом сезоне 27-летний форвард принял участие в 54 встречах и набрал 34 (19+15) очка.

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