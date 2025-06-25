Комтуа остается в московском «Динамо»

Как стало известно «СЭ», нападающий Максим Комтуа подпишет новый контракт с московским «Динамо».

В прошлом сезоне форвард набрал 50 (21+29) очков в 62 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 13 (7+6) очков в 15 играх.

Комтуа присоединился к «Динамо» летом 2024 года. Ранее «СЭ» сообщал, что 26-летний канадец может вернуться в Северную Америку и стать игроком «Бостона».