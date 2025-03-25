Комтуа — об игре Подъяпольского: «Он может сделать разницу в плей-офф»

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа поделился впечатлениями от возвращения в состав вратаря Владислава Подъяпольского.

«Мы играли долго за него, возможно, он лучший вратарь в лиге. Это большое подспорье для нас. Ему пришлось бороться с травмой, мы рады, что он вернулся и знаем, что он может сделать разницу в плей-офф», — сказал Комтуа.