Комментаторы станут помощниками главных тренеров на Матче звезд КХЛ

Помощниками главных тренеров сборных команд дивизионов на Мастер-шоу и Матче Звезд КХЛ-2020 станут известные телекомментаторы, сообщает официальный сайт лиги. Наставникам будут помогать Дмитрий Федоров, Денис Казанский, Олег Мосалев и Леонид Вайсфельд.

Дивизион Боброва: Алексей Кудашов — Дмитрий Федоров

Дивизион Тарасова: Игорь Никитин — Леонид Вайсфельд

Дивизион Харламова: Дмитрий Квартальнов — Денис Казанский

Дивизион Чернышева: Боб Хартли — Олег Мосалев

— Вообще-то у меня определенный тренерский опыт есть — я руководил командой, которая побеждала на Всесоюзной универсиаде, а также выигрывала студенческий чемпионат страны, — отметил Вайсфельд. — Кроме того, однажды заболел Петр Ильич Воробьев, и я во время одного из матчей помогал тренерам тольяттинской «Лады» на скамейке. Если же говорить, скажем так, о теоретической базе, то и тут все в порядке: я преподавал в Высшей школе тренеров. Кроме того, после окончания института три года работал тренером в хоккейной школе «Крылья Советов». Так что постараюсь использовать свои знания по полной программе. Ну и, конечно, не будем забывать, что главным у нас — действующий обладатель Кубка Гагарина — Игорь Никитин. Вместе что-нибудь обязательно придумаем, чтобы поддержать высокое звание. Надеюсь, с листа сыграем, как надо. Да, и повеселимся, конечно. На то он и Матч звезд.