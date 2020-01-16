Комментаторы Федоров, Вайсфельд, Казанский и Мосалев станут ассистентами тренеров в матче звезд
19:59
Известные комментаторы войдут в тренерские штабы участников ФОНБЕТ-Матча звезд КХЛ.
Дивизион Боброва: Дмитрий Федоров (главный тренер — Алексей Кудашов)
Дивизион Тарасова: Леонид Вайсфельд (главный тренер — Игорь Никитин)
Дивизион Харламова: Денис Казанский (главный тренер — Дмитрий Квартальнов)
Дивизион Чернышева: Олег Мосалев (главный тренер — Боб Хартли)
Матч звезд КХЛ состоится 19 января в Москве на «ВТБ Арене».
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