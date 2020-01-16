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Комментаторы Федоров, Вайсфельд, Казанский и Мосалев станут ассистентами тренеров в матче звезд

19:59

Известные комментаторы войдут в тренерские штабы участников ФОНБЕТ-Матча звезд КХЛ.

Дивизион Боброва: Дмитрий Федоров (главный тренер — Алексей Кудашов)

Дивизион Тарасова: Леонид Вайсфельд (главный тренер — Игорь Никитин)

Дивизион Харламова: Денис Казанский (главный тренер — Дмитрий Квартальнов)

Дивизион Чернышева: Олег Мосалев (главный тренер — Боб Хартли)

Матч звезд КХЛ состоится 19 января в Москве на «ВТБ Арене».

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