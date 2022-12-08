Комментатор Артем Батрак поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Динамо».

«В целом, «Спартак» — фаворит в матче с «Динамо». У красно-белых дела идут несколько стабильнее. Команда играет на свежачка. Мне было бы интересно посмотреть на нее после паузы. Гришин здорово зашел и расслабил команду, но сейчас ему нужно будет провести с ней некоторую работу. Я не сомневаюсь в том, что он это сделает, но какими будут ее результаты — это вопрос. Скорее всего, игра будет малорезультативной. В «Спартаке» всегда хорошее настроение: что после побед, что после поражений. К тому же, это последний матч перед паузой. Поэтому, как мне кажется, игра будет задорной. Кто-то сыграет в предвкушении Матча звезд, кто-то — в предвкушении игр за сборную, кто-то ждет паузу. Поэтому команды, думаю, выйдут на лед в хорошем настроении и именно поиграют в хоккей», — приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» состоится сегодня, 8 декабря, начало — 19.30 мск. Красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице, набрав 45 очков за 40 матчей. «Динамо» находится на 5 месте, опережая «Спартак» на 2 очка.