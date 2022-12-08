Артем Батрак: «Спартак» — фаворит в матче с «Динамо»
Комментатор Артем Батрак поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Динамо».
«В целом, «Спартак» — фаворит в матче с «Динамо». У красно-белых дела идут несколько стабильнее. Команда играет на свежачка. Мне было бы интересно посмотреть на нее после паузы. Гришин здорово зашел и расслабил команду, но сейчас ему нужно будет провести с ней некоторую работу. Я не сомневаюсь в том, что он это сделает, но какими будут ее результаты — это вопрос. Скорее всего, игра будет малорезультативной. В «Спартаке» всегда хорошее настроение: что после побед, что после поражений. К тому же, это последний матч перед паузой. Поэтому, как мне кажется, игра будет задорной. Кто-то сыграет в предвкушении Матча звезд, кто-то — в предвкушении игр за сборную, кто-то ждет паузу. Поэтому команды, думаю, выйдут на лед в хорошем настроении и именно поиграют в хоккей», — приводит слова комментатора «РБ Спорт».
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» состоится сегодня, 8 декабря, начало — 19.30 мск. Красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице, набрав 45 очков за 40 матчей. «Динамо» находится на 5 месте, опережая «Спартак» на 2 очка.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|40
|32
|8
|67
|2
|Локомотив
|39
|24
|15
|54
|3
|ЦСКА
|38
|24
|14
|53
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|Динамо М
|39
|20
|19
|47
|6
|Спартак
|40
|20
|20
|45
|7
|Динамо Мн
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|17
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|8
|Витязь
|39
|17
|22
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|40
|13
|27
|30
|11
|Сочи
|37
|5
|32
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|38
|27
|11
|57
|2
|Металлург
|38
|24
|14
|52
|3
|Сибирь
|42
|24
|18
|51
|4
|Сал. Юлаев
|39
|21
|18
|49
|5
|Адмирал
|40
|22
|18
|49
|6
|Авангард
|39
|21
|18
|46
|7
|Ак Барс
|39
|18
|21
|43
|8
|Амур
|38
|16
|22
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Трактор
|40
|15
|25
|35
|11
|Нефтехимик
|38
|16
|22
|33
|8.12
|12:00
|
Амур – Адмирал
|1 : 3
|8.12
|15:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|3 : 6
|8.12
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 3
|8.12
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Куньлунь
|- : -
|8.12
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург
|- : -
|8.12
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|8.12
|19:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -
|8.12
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -