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Сегодня, 18:52

Артем Батрак: «Спартак» — фаворит в матче с «Динамо»

Бартак считает «Спартак» фаворитом в мачте против «Динамо»
Виталий Косик
Корреспондент
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Комментатор Артем Батрак поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Динамо».

«В целом, «Спартак» — фаворит в матче с «Динамо». У красно-белых дела идут несколько стабильнее. Команда играет на свежачка. Мне было бы интересно посмотреть на нее после паузы. Гришин здорово зашел и расслабил команду, но сейчас ему нужно будет провести с ней некоторую работу. Я не сомневаюсь в том, что он это сделает, но какими будут ее результаты — это вопрос. Скорее всего, игра будет малорезультативной. В «Спартаке» всегда хорошее настроение: что после побед, что после поражений. К тому же, это последний матч перед паузой. Поэтому, как мне кажется, игра будет задорной. Кто-то сыграет в предвкушении Матча звезд, кто-то — в предвкушении игр за сборную, кто-то ждет паузу. Поэтому команды, думаю, выйдут на лед в хорошем настроении и именно поиграют в хоккей», — приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» состоится сегодня, 8 декабря, начало — 19.30 мск. Красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице, набрав 45 очков за 40 матчей. «Динамо» находится на 5 месте, опережая «Спартак» на 2 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-batrak-spartak-favorit-v-matche-s-dinamo-komanda-igraet-na-svezhachka/
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1 СКА 40 32 8 67
2 Локомотив 39 24 15 54
3 ЦСКА 38 24 14 53
4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 39 20 19 47
6 Спартак 40 20 20 45
7 Динамо Мн 39 17 22 42
8 Витязь 39 17 22 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 40 13 27 30
11 Сочи 37 5 32 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 38 27 11 57
2 Металлург 38 24 14 52
3 Сибирь 42 24 18 51
4 Сал. Юлаев 39 21 18 49
5 Адмирал 40 22 18 49
6 Авангард 39 21 18 46
7 Ак Барс 39 18 21 43
8 Амур 38 16 22 38
9 Барыс 40 17 23 37
10 Трактор 40 15 25 35
11 Нефтехимик 38 16 22 33
Результаты / календарь
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20.12
21.12
22.12
23.12
8.12 12:00
Амур – Адмирал
 1 : 3
8.12 15:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 3 : 6
8.12 16:30
Авангард – Ак Барс
 2 : 3
8.12 17:00
Автомобилист – Трактор
 - : -
8.12 19:00
Локомотив – Куньлунь
 - : -
8.12 19:00
Нефтехимик – Металлург
 - : -
8.12 19:00
Витязь – Сочи
 - : -
8.12 19:10
Динамо Мн – СКА
 - : -
8.12 19:30
Спартак – Динамо М
 - : -
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