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Комментатор Федоров после смерти юного хоккеиста выразил мнение, что нужно менять правила хоккея ради безопасности игроков

08:00
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Руководитель КХЛ-ТВ Дмитрий Федоров высказался о смене правил хоккея для предупреждения травм и трагических случаев.

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— Надо менять хоккей, — убежден Федоров. — И я могу объяснить почему. Сейчас в мире рождаемость упала, в семьях не так много детей. Даже в Северной Америки родители не слишком рады отдавать своего единственного ребенка в хоккей, так как это очень опасный вид спорта. Я бы внес два изменения. Во-первых, нужно на юниорском уровне изменить подход к игре. Например, сначала человек должен играть в шайбу, а только потом применять силовой прием. Во-вторых, нужно наказывать за любые удары в голову, даже если изначально человек бьет в тело.

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Алексей Шевченко все материалы автора
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