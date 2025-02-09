Губерниев — об идее проведения Матча звезд КХЛ против НХЛ: «Сейчас это нереально»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об идее проведения матча чемпионов КХЛ и НХЛ.

«Мы можем сколько угодно сотрясать воздух, но сейчас это нереально. Им это не надо, я думаю. Как вы себе представляете Матч всех звезд с участием сборной команды НХЛ и команды КХЛ? Это будет не равноценная история, потому что мы слабее. Чем? Ну вот чем футбольный клуб «Краснодар» слабее «Барселоны»? Тем мы и слабее. Мы делаем все, чтобы соответствовать, чтобы развивать хоккей, подтягивать страны, но главный хоккей — в Национальной хоккейной лиге. Лучший, мирового уровня», — цитирует Губерниева Legalbet.

С 8 по 9 февраля в Новосибирске проходил Матч звезд КХЛ. Победителем турнира стала команда дивизиона Чернышева, которая в финале обыграла дивизион Боброва со счетом 9:8.