Пресс-служба КХЛ прокомментировала информацию о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) собирается открыть дело против представителей "Авангарда" – главного тренера Боба Хартли, нападающего Дениса Зернова и главного врача Дмитрия Батушенко – из-за инцидентов, которые произошли во время финальной серии Кубка Гагарина между омским клубом и ЦСКА.

– В КХЛ поступил запрос от Федерации хоккея России по поводу инцидента во время работы допинг-офицеров РУСАДА на матчах финальной серии Кубка Гагарина. КХЛ запросила разъяснения в клубе "Авангард" (Омская область). В данный момент преждевременно давать комментарии по случившемуся до завершения полного разбирательства по делу, – сообщили в пресс-службе КХЛ. (Игорь Еронко)

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