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Комиссия по переходам одобрила переход Мирошниченко в «Авангард»

Комиссия по переходам хоккеистов филиала ФХР в городе Воскресенске в связи со сменой места жительства отцом Ивана Мирошниченко и молодого игрока разрешила переход из школы «Витязь» в академию «Авангард» на условиях выплаты отложенной компенсации. Решение вынесено в соответствии со статьей «О статусе и переходах юниоров и выпускников хоккейных школ».

«При этом за школой «Витязь» сохраняется право на получение компенсации при заключении Иваном Мирошниченко профессионального контракта, которую должен будет впоследствии выплатить клуб», — говорится в пресс-релизе ФХР.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/74630/

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