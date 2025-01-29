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Сегодня, 12:34

Комики Чебатков, Хугаев, Стахович и Гараев станут вторыми тренерами на Матче звезд КХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Популярные комики Евгений Чебатков, Хетаг Хугаев, Алексей Стахович и Айдар Гараев будут вторыми тренерами на Матче звезд КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Чебатков войдет в штаб дивизиона Чернышева вместе с главным тренером Виктором Козловым, Хугаев будет помогать Бенуа Гру в команде дивизиона Харламова, Стахович будет помощником Алексея Жамнова в команде дивизиона Боброва, а Гараев — ассистентом Игоря Никитина в дивизионе Тарасова.

Матч звезд КХЛ пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля.

КХЛ
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