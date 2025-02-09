Комик Чебатков назвал Тревора Мерфи самым звездным хоккеистом Матча звезд КХЛ

Комик Евгений Чебатков рассказал, кого считает самым звездным хоккеистом FONBET Матча звезд КХЛ.

«Тревор Мерфи — самый звездный хоккеист. Я так чувствую», — приводит слова Чебаткова Legalbet.

9 февраля команда Дивизиона Чернышева победила Дивизион Боброва в финале FONBET Матча звезд КХЛ — 9:8. 29-летний Мерфи оформил хет-трик. До этого он стал победителем конкурса на самый сильный бросок в рамках мероприятия.