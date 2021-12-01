Форвард СКА Лео Комаров поделился мнением о работе вице-президента клуба Романа Ротенберга.

«Ротенберг рассказывал мне по телефону про «хоккейный город», но одно дело слышать по телефону, а другое — увидеть своими глазами. То, как меня встретили в Питере и как ко мне относятся, — это топ-уровень. Роман Борисович — очень хороший человек. Он очень много сделал для русского хоккея, для Питера. В Финляндии следят за тем, что происходит в России, и видят, что условия в хоккее становятся все лучше и лучше. Он давно в хоккее, понимает игру. Подсказывает маленькие нюансы. Роман Борисович с каждым матчем развивается как тренер», — приводит слова Комарова РИА Новости.

34-летний финн стал игроком СКА 15 ноября этого года. Соглашение с форвардом действует до конца апреля 2023 года.

Комаров 17 ноября дебютировал за СКА в матче против «Локомотива» (1:3) и не отметился результативными действиями.