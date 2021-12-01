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Комаров: «Гусев — очень сильный игрок, следил за ним еще с Олимпиады»

09:10
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Форвард СКА Лео Комаров рассказал о знакомстве с нападающим Никитой Гусевым.

«Первое впечатление от знакомства — он меня сразу позвал на ужин. Никита очень добрый и хороший человек. Конечно, я много играл против него. Следил за ним еще с Олимпиады. Мы все знаем, что это за хоккеист — очень сильный. И как человек отличный, а для меня это самое важное качество. Его возможное возвращение в НХЛ? На сто процентов получится! Он очень техничный игрок. Уверен, у него все будет хорошо. Главное — играть и держать форму, и все получится», — приводит слова Комарова РИА Новости.

Гусев выступает за СКА с 2015 года. С 2019 по 2021 год 29-летний россиянин играл в НХЛ за «Нью-Джерси» и «Флориду».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211201/komarov-1761537119.html

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Сергей Разин все материалы автора
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