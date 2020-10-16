Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев ответил на вопросы журналистов после выездной победы над «Металлургом» (4:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Вроде в середине второго периода ничего не предвещало сложности, — отметил Буцаев. — Но сами себе создали проблемы, заработали два необязательных удаления. Сильная сторона соперника — игра в большинстве. Не смогли мы правильно сыграть против них и пропустили два гола. Хорошо, что грамотно действовали в третьем периоде. Нашей команды нужны такие матчи, когда мы выигрываем в одну шайбу, терпим. Довольны результатом.

Что стало фактором победы? В игре не бывает чего-то одного: мастерства, характера, везения. Сегодня присутствовало все: и характер, и правильный настрой, и выполнение игрового задания. Это командная победа.

Михаил Бякин провел только второй матч? Наверное, вы знаете, что происходило в команде. Он набирал кондиции после болезни. Как только набрал форму, получил место в составе.

Состояние Павла Порядина? Посмотрим, пока у меня нет конкретной информации. (Михаил Скрыль)