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Команда Знарка впервые пропустила так много

22:28
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Никогда ранее команды Олега Знарка не пропускали больше семи шайб в матчах регулярного чемпионата КХЛ. Худшими результатами ХК МВД и московского «Динамо» становились семь пропущенных голов, а СКА никогда не позволял соперникам отличиться больше шести раз.

Матчи, в которых команды Олега Знарка пропускали больше всего

Дата

Клуб

Соперник

Вратарь

Счет

01.10.2019

Спартак

ЦСКА

Юлиус Гудачек, Павел Хомченко

3:9

29.09.2018

ХК МВД

Авангард

Майкл Гарнетт

4:7

30.01.2009

ХК МВД

Локомотив

Майкл Гарннет, Евгений Константинов

2:7

29.12.2010

Динамо М

Локомотив

Алексей Волков, Александр Черепнин

2:7

30.01.2011

Динамо М

Салават Юлаев

Майкл Гарнетт, Алексей Волков

1:7

Поражение от ЦСКА не стало для «Спартака» самым крупным в домашних матчах КХЛ. С разницей в семь голов красно-белых в Москве громили «Северсталь» и СКА. А худший результат спартаковцев пришелся на гостевой матч с питерскими армейцами в декабре 2011 года — СКА победил со счетом 10:2. (Кирилл Бурдаков)

Самые крупные домашние поражения «Спартака» в регулярных чемпионатах КХЛ

Дата

Соперник

Счет

Разность

29.01.2011

Северсталь

0:7

-7

18.11.2011

СКА

1:8

-7

07.02.2010

ХК МВД

2:8

-6

17.09.2011

Трактор

1:7

-6

17.10.2011

Динамо М

1:7

-6

29.12.2013

Динамо М

0:6

-6

02.10.2018

СКА

0:6

-6

01.10.2019

ЦСКА

3:9

-6

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

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