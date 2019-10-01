Команда Знарка впервые пропустила так много

Никогда ранее команды Олега Знарка не пропускали больше семи шайб в матчах регулярного чемпионата КХЛ. Худшими результатами ХК МВД и московского «Динамо» становились семь пропущенных голов, а СКА никогда не позволял соперникам отличиться больше шести раз.

Матчи, в которых команды Олега Знарка пропускали больше всего

Дата Клуб Соперник Вратарь Счет 01.10.2019 Спартак ЦСКА Юлиус Гудачек, Павел Хомченко 3:9 29.09.2018 ХК МВД Авангард Майкл Гарнетт 4:7 30.01.2009 ХК МВД Локомотив Майкл Гарннет, Евгений Константинов 2:7 29.12.2010 Динамо М Локомотив Алексей Волков, Александр Черепнин 2:7 30.01.2011 Динамо М Салават Юлаев Майкл Гарнетт, Алексей Волков 1:7

Поражение от ЦСКА не стало для «Спартака» самым крупным в домашних матчах КХЛ. С разницей в семь голов красно-белых в Москве громили «Северсталь» и СКА. А худший результат спартаковцев пришелся на гостевой матч с питерскими армейцами в декабре 2011 года — СКА победил со счетом 10:2. (Кирилл Бурдаков)

Самые крупные домашние поражения «Спартака» в регулярных чемпионатах КХЛ

Дата Соперник Счет Разность 29.01.2011 Северсталь 0:7 -7 18.11.2011 СКА 1:8 -7 07.02.2010 ХК МВД 2:8 -6 17.09.2011 Трактор 1:7 -6 17.10.2011 Динамо М 1:7 -6 29.12.2013 Динамо М 0:6 -6 02.10.2018 СКА 0:6 -6 01.10.2019 ЦСКА 3:9 -6

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