Команда Знарка впервые пропустила так много
Никогда ранее команды Олега Знарка не пропускали больше семи шайб в матчах регулярного чемпионата КХЛ. Худшими результатами ХК МВД и московского «Динамо» становились семь пропущенных голов, а СКА никогда не позволял соперникам отличиться больше шести раз.
Матчи, в которых команды Олега Знарка пропускали больше всего
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Вратарь
|
Счет
|
01.10.2019
|
Спартак
|
ЦСКА
|
Юлиус Гудачек, Павел Хомченко
|
3:9
|
29.09.2018
|
ХК МВД
|
Авангард
|
Майкл Гарнетт
|
4:7
|
30.01.2009
|
ХК МВД
|
Локомотив
|
Майкл Гарннет, Евгений Константинов
|
2:7
|
29.12.2010
|
Динамо М
|
Локомотив
|
Алексей Волков, Александр Черепнин
|
2:7
|
30.01.2011
|
Динамо М
|
Салават Юлаев
|
Майкл Гарнетт, Алексей Волков
|
1:7
Поражение от ЦСКА не стало для «Спартака» самым крупным в домашних матчах КХЛ. С разницей в семь голов красно-белых в Москве громили «Северсталь» и СКА. А худший результат спартаковцев пришелся на гостевой матч с питерскими армейцами в декабре 2011 года — СКА победил со счетом 10:2. (Кирилл Бурдаков)
Самые крупные домашние поражения «Спартака» в регулярных чемпионатах КХЛ
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Разность
|
29.01.2011
|
Северсталь
|
0:7
|
-7
|
18.11.2011
|
СКА
|
1:8
|
-7
|
07.02.2010
|
ХК МВД
|
2:8
|
-6
|
17.09.2011
|
Трактор
|
1:7
|
-6
|
17.10.2011
|
Динамо М
|
1:7
|
-6
|
29.12.2013
|
Динамо М
|
0:6
|
-6
|
02.10.2018
|
СКА
|
0:6
|
-6
|
01.10.2019
|
ЦСКА
|
3:9
|
-6
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