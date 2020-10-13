Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский после поражения от «Авангарда» в регулярном чемпионате КХЛ (2:7) считает, что команда после пятого гола прекратила играть.

«Тяжело что-то комментировать. Мы, вроде бы, неплохо начали, неплохо отыграли второй период, но, к сожалению, после пятого гола рассыпались. И это самое тяжелое — что команда прекратила играть. За это хочется попросить у наших болельщиков прощения. Завтра — новый день, будем разбираться», — цитирует белорусского специалиста официальный сайт КХЛ.

Сочинский клуб после 13-и сыгранных матчей занимает 11-е место в Западной конференции с девятью очками.