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«Команда просто прекратила играть». Главный тренер «Сочи» — о разгроме от «Авангарда»

09:31
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Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский после поражения от «Авангарда» в регулярном чемпионате КХЛ (2:7) считает, что команда после пятого гола прекратила играть.

«Тяжело что-то комментировать. Мы, вроде бы, неплохо начали, неплохо отыграли второй период, но, к сожалению, после пятого гола рассыпались. И это самое тяжелое — что команда прекратила играть. За это хочется попросить у наших болельщиков прощения. Завтра — новый день, будем разбираться», — цитирует белорусского специалиста официальный сайт КХЛ.

Сочинский клуб после 13-и сыгранных матчей занимает 11-е место в Западной конференции с девятью очками.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/10/12/474247.html

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