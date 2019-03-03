"Команда дралась за победу". Яндач - о победе над "Салаватом"

Главный тренер "Металлурга" Йозеф Яндач после победы над "Салаватом" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ (2:1 ОТ) заявил, что его команда дралась за положительный результат.

- Серия начинается заново, счет 2:2. Мы знали, что сегодня будет борьба, - приводит слова Яндача официальный сайт "Салавата". - Провели начало встречи намного лучше чем прошлой, когда мы все упустили в начале. Хорошо сегодня отработали игроки, которые выходили в меньшинстве, потому что у нас было много удалении, особенно в первом периоде. Команда дралась за победу. Мы немного поговорили о прошлой игре. И еще одно – Умарк один из сильнейших игроков КХЛ, но так симулировать не нужно, всем необходимо играть с принципом "фэйр плей".

Кошечкину было трудно, потому что прошлом матче он получил три гола "за одну минуту". Поэтому мы приняли такое решение. Загидулин хорошо играл сегодня. Нам нужно чтобы у нас было два хороших вратаря, и у нас они есть.

Счет в серии составляет 2:2. Следующий матч пройдет 5 марта в Магнитогорске.

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