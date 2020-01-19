Дивизион Боброва стал победителем Матча звезд

В финале Матча звезд команда дивизиона Боброва одержала победу над дивизионом Тарасова в серии буллитов (7:6 Б). Игра прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

В составе победителей отличились защитники Юусо Хиетанен, Яков Рылов и Микко Лехтонен (дважды), нападающие Владимир Ткачев, Герман Шапорев.

Матч звезд КХЛ

Финал

Дивизион Боброва — Дивизион Тарасова — 7:6 Б (4:3, 2:3)

Голы: Геноуэй — 1 (Робинсон), 1:08 — 0:1. Шмелев — 1 (Грецкий), 2:16 — 0:2. Хиетанен — 1 (Яшкин), 4:26 — 1:2. Да Коста — 3, 5:30 — 1:3. Рылов — 1 (Морозов, Шапорев), 7:01 — 2:3. Лехтонен — 1 (Шипачев), 7:40 — 3:3. Ткачев — 2 (Шипачев, Лехтонен), 8:48 — 4:3. Шапорев — 4 (Рылов), 10:18 — 5:3. Семин — 2 (Шмелев), 12:15 — 5:4. Лехтонен — 2 (Ткачев), 13:43 — 6:4. Да Коста — 4 (Геноуэй), 14:52 — 6:5. Капризов — 2 (Семин), 16:48 — 6:6.

Нереализованные буллиты: Шипачев (Дивизион Боброва), 0:51 (Вратарь), Ткачев (Дивизион Боброва), 4:00 (Вратарь), Семин (Дивизион Тарасова), 12:57 (Вратарь).

Победный буллит: Лехтонен.

Вратари: Гудачек (Бочаров, 10:00, Гудачек, 20:00) — Сорокин.

Броски: 38 (19+19) — 22 (11+11).

Судьи: Белов, Беляев.