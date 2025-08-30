Команда Дацюка одержала победу в прощальном матче форварда, Овечкин сделал хет-трик

Команда Павла Дацюка победила в прощальном матче форварда «The Magic Game», который прошел в Екатеринбурге.

В составе команды Дацюка сыграли Александр Овечкин, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Николай Хабибулин и другие звезды хоккея. Тренерами команды были Олег Знарок, Владимир Крикунов и Александр Якушев.

За соперников Дацюка сыграли Кирилл Капризов, Алексей Морозов, Сергей Мозякин, Максим Афиногенов, Сергей Широков, Василий Кошечкин и другие известные хоккеисты. Команду тренировали Альберт Федоров, Леонид Грязнов и Владимир Щеглов.

Команда Дацюка одержала победу со счетом 13:8, Александр Овечкин сделал хет-трик. Павел Дацюк забросил последнюю шайбу в матче.

Павел Дацюк — олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта». В 2024 году форвард был включен в Зал хоккейной славы.

Хоккей

Прощальный матч Павла Дацюка

«Красные» — «Белые» — 13:8

Голы: 0:1 — Максим Афиногенов (Сергей Широков); 0:2 — Никита Гусев (Сергей Мозякин); 1:2 — Илья Ковальчук (Александр Овечкин, Павел Дацюк); 2:2 — Павел Дацюк (Сергей Федоров, Илья Ковальчук); 3:2 — Александр Овечкин (Павел Дацюк); 4:2 — Брукс Мэйсек (Стефан да Коста); 5:2 — Валерий Каменский; 6:2 — Александр Овечкин (Николай Хабибулин); 7:2 — Александр Овечкин (Илья Ковальчук, Сергей Федоров); 8:2 — Анатолий Голышев (Стефан да Коста); 8:3 — Сергей Мозякин (Данис Зарипов); 9:3 — Илья Ковальчук (Александр Овечкин); 10:3 — Стефан да Коста; 10:4 — Алексей Морозов (Никита Гусев); 10:5 — Кирилл Капризов (Александр Семин); 10:6 — Сергей Широков (Кирилл Марченко, Сергей Гусев); 10:7 — Алексей Морозов (Данис Зарипов); 10:8 — Александр Семин (Кирилл Капризов); 11:8 — Сергей Федоров; 12:8 — Илья Ковальчук; 13:8 — Павел Дацюк.