Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:4).

— Эта игра была у нас четвертой по счету на выезде, — приводит слова Лямся официальный сайт КХЛ. — Поэтому команда была уставшей и эмоционально, и физически. При этом третий период мы провели хорошо. Но совершали и ошибки, которые помогли сопернику нас обыграть. Если говорить о первом звене, то сегодня была не самая лучшая их игра, надеюсь, что в следующей они прибавят. Не стоит забывать, что в чемпионате 60 игр. Да, сегодня они действовали не слишком удачно, однако до этого провели немало отличных матчей.