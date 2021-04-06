Колячонок покинул минское «Динамо» и отправится в расположение «Флориды»
18:22
Защитник Владислав Колячонок покинул минское «Динамо», информирует сайт минчан. «Флорида» направила в белорусский клуб отзыв игрока из аренды. Договор был подписан с заокеанской командой в июле 2020 года и истек по окончании сезона.
«Флорида» выбрала Колячонка на драфте-2019 под 52-м общим номером. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 19-летний хоккеист провел 46 матчей и набрал 6 (1+5) очков. Концовку сезона защитник пропустил из-за травмы.
Минское «Динамо» проиграло в первом раунде Кубка Гагарина СКА со счетом 1-4 в серии.
Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/vladislav-kolyachonok-pokidaet-minskoe-dinamo/
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