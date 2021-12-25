Коледов ведет переговоры о продлении контракта с «Салаватом Юлаевым»

Защитник Павел Коледов сообщил, что ведет переговоры о продлении контракта с «Салаватом Юлаевым».

— С вами ведут переговоры о новом контракте?

— Хочется остаться в «Салавате». Переговоры идут, есть такой момент, — цитирует Коледова «ГорОбзор.Ру».

27-летний Коледов в этом сезоне провел 35 матчей и набрал 10 (3+7) очков. Да «Салавата» он выступал за «Сибирь», «Сочи» и «Локомотив».