Коледов ведет переговоры о продлении контракта с «Салаватом Юлаевым»
18:35
Защитник Павел Коледов сообщил, что ведет переговоры о продлении контракта с «Салаватом Юлаевым».
— С вами ведут переговоры о новом контракте?
— Хочется остаться в «Салавате». Переговоры идут, есть такой момент, — цитирует Коледова «ГорОбзор.Ру».
27-летний Коледов в этом сезоне провел 35 матчей и набрал 10 (3+7) очков. Да «Салавата» он выступал за «Сибирь», «Сочи» и «Локомотив».
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