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Коледов ведет переговоры о продлении контракта с «Салаватом Юлаевым»

18:35
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Защитник Павел Коледов сообщил, что ведет переговоры о продлении контракта с «Салаватом Юлаевым».

— С вами ведут переговоры о новом контракте?

— Хочется остаться в «Салавате». Переговоры идут, есть такой момент, — цитирует Коледова «ГорОбзор.Ру».

27-летний Коледов в этом сезоне провел 35 матчей и набрал 10 (3+7) очков. Да «Салавата» он выступал за «Сибирь», «Сочи» и «Локомотив».

Дополнительная информация:

https://gorobzor.ru/

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Иван Шитик все материалы автора
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