Коледов — о поражении от «Салавата»: «В последних матчах «Авангард» плохо начинает»
Защитник «Авангарда» Павел Коледов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:4).
«Мне приятно вернуться в Уфу. Все-таки какой-то этап жизни я здесь провел. Он был и плохой, и хороший. Конечно, для меня это уже родные стены. Гостевая раздевалка — хорошая, но хозяйская лучше. Предстартовое волнение у меня чуть-чуть было. Несмотря на то, что я уже взрослый, опытный игрок. Когда вышел на предматчевую раскатку, оглянулся по трибунам и немножко ощутил дискомфорт. В последних матчах мы плохо начинаем. В Новосибирске пропустили три шайбы, здесь уступали 0:2. Тяжело, конечно, отыгрываться при таком счете», — приводит слова Коледова официальный сайт КХЛ.
«Салават Юлаев» одержал четвертую победу в сезоне и с 8 очками вышел на второе место в турнирной таблице «Востока». «Авангард» потерпел третье поражение подряд и располагается на пятой позиции с 7 баллами.
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|3
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|3
|3
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|Сибирь
|6
|3
|3
|6
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|2
|5
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|Лада
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|2
|4
|5
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|3
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|2
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|4
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|6
|5
|1
|10
|2
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|5
|4
|1
|9
|3
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|6
|4
|2
|8
|4
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|6
|3
|3
|7
|5
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|6
|Куньлунь РС
|6
|3
|3
|6
|7
|СКА
|5
|2
|3
|5
|8
|Торпедо
|6
|2
|4
|5
|9
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|10
|Динамо М
|6
|2
|4
|4
|11
|Сочи
|4
|2
|2
|4
|18.09
|19:00
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Северсталь – Торпедо
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