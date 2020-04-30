Защитник Павел Коледов продлил контракт с «Салаватом Юлаевым». Новое соглашение с игроком обороны рассчитано на 1 сезон, сообщает официальный сайт клуба.

?Павел Коледов продлил контракт с ХК «Салават Юлаев» ?

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Новое соглашение с игроком обороны рассчитано на 1 сезон ?https://t.co/IVsSf7VHGB

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Состав «юлаевцев» Коледов пополнил в сентябре 2018 года. За это время защитник провел в составе команды 117 игр, в которых набрал 14 (5+9) результативных баллов, заработал показатель полезности «плюс 13» и заблокировал 128 бросков.