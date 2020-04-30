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Коледов продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

14:09
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Защитник Павел Коледов продлил контракт с «Салаватом Юлаевым». Новое соглашение с игроком обороны рассчитано на 1 сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Состав «юлаевцев» Коледов пополнил в сентябре 2018 года. За это время защитник провел в составе команды 117 игр, в которых набрал 14 (5+9) результативных баллов, заработал показатель полезности «плюс 13» и заблокировал 128 бросков.

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/pavel-koledov-prodlil-kontrakt-s-hk-salavat-yulaev/

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