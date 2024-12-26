Колби Уильямс: «Горд быть частью ЦСКА»

Защитник ЦСКА Колби Уильямс прокомметировал победу московской команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ с петербургским СКА (6:5).

«Любая концовка будет тяжёлой, если ты вёл с разницей в пять шайб, и в конце матча соперник тебя догоняет. Чувствовалось напряжение. Очень важно было довести матч до победы. Я очень горжусь, что выступаю с такими партнёрами в ЦСКА, горд, что я часть этой команды», — цитирует Уильямса Legalbet.ru.

ЦСКА набрал 53 очка в 37 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции.