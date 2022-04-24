«Коламбус» победил «Эдмонтон»
«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Эдмонтон» со счетом 5:2. Победной оказалась шайба Ника Бланкенбурга.
Якуб Ворачек отдал три результативные передачи. У Коннора Макдэвида два ассиста.
«Коламбус» занимает десятое место в таблице Восточной конференции. Эдмонтон — пятый на «Западе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Эдмонтон» — 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)
Голы: Кейн — 21 (Макдэвид), 3:08 — 0:1. Робинсон — 10 (Ворачек, Бланкенбург), 15:58 — 1:1. Драйзайтль — 55 (бол., Макдэвид, Бэрри), 25:30 — 1:2. Бьоркстранд — 25 (Силлинджер, Нюквист), 41:36 — 2:2. Бланкенбург — 1 (бол., Бьоркстранд, Ворачек), 49:14 — 3:2. Рословик — 21 (Ворачек, Нюквист), 56:45 — 4:2. Силлинджер — 15 (п.в., Бьоркстранд), 59:13 — 5:2.
Вратари: Мерзликинс — Коскинен.
Штраф: 8 — 20.
Броски: 31 (12+9+10) — 35 (10+14+11).
Наши: Гавриков (25.27/1/+1), Чинахов (9.48/2/-1) — -.
24 апреля. Коламбус. Nationwide Arena.
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|49
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|33
|43
|11
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|18
|30
|41
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|14
|31
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
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|1
|Трактор
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|15
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|2
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|66
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|Сал. Юлаев
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|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 1
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|24.04
|16:30
|
ЦСКА – Металлург
|0 : 1