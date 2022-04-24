«Коламбус» победил «Эдмонтон»

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«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Эдмонтон» со счетом 5:2. Победной оказалась шайба Ника Бланкенбурга.

Якуб Ворачек отдал три результативные передачи. У Коннора Макдэвида два ассиста.

«Коламбус» занимает десятое место в таблице Восточной конференции. Эдмонтон — пятый на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Эдмонтон» — 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Голы: Кейн — 21 (Макдэвид), 3:08 — 0:1. Робинсон — 10 (Ворачек, Бланкенбург), 15:58 — 1:1. Драйзайтль — 55 (бол., Макдэвид, Бэрри), 25:30 — 1:2. Бьоркстранд — 25 (Силлинджер, Нюквист), 41:36 — 2:2. Бланкенбург — 1 (бол., Бьоркстранд, Ворачек), 49:14 — 3:2. Рословик — 21 (Ворачек, Нюквист), 56:45 — 4:2. Силлинджер — 15 (п.в., Бьоркстранд), 59:13 — 5:2.

Вратари: Мерзликинс — Коскинен.

Штраф: 8 — 20.

Броски: 31 (12+9+10) — 35 (10+14+11).

Наши: Гавриков (25.27/1/+1), Чинахов (9.48/2/-1) — -.

24 апреля. Коламбус. Nationwide Arena.