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Кокорин забил «Динамо» в первом матче за «Сочи»

18:09
Александр Кокорин в форме «Сочи».
Александр Кокорин в форме «Сочи».
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Новичок «Сочи» Александр Кокорин отличился в дебютном матче за новый клуб. Форвард поразил ворота своей бывшей команды «Динамо» на 52-й минуте в товарищеском матче.

Кокорин перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды. Официально о сделке было объявлено сегодня, 17 февраля.

Трансляция матча «Динамо» — «Сочи»

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