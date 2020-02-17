Кокорин забил «Динамо» в первом матче за «Сочи»

Новичок «Сочи» Александр Кокорин отличился в дебютном матче за новый клуб. Форвард поразил ворота своей бывшей команды «Динамо» на 52-й минуте в товарищеском матче.

Кокорин перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды. Официально о сделке было объявлено сегодня, 17 февраля.

Трансляция матча «Динамо» — «Сочи»