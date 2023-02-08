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Сегодня, 04:21

Кокорев прокомментировал поражение «Сочи» от «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от «Динамо» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Динамо» — с победой. Начали игру, совершили две ошибки в обороне. Первый период немного не получился в этом плане. Во втором удаления случились, пропустили. В третьем периоде играли правильно в атаке и в обороне, забросили шайбу", — цитирует пресс-служба московского клуба Кокорева.

«Динамо» с 79 очками занимает 5-е место в Западной конференции. «Сочи» идет на 11-й строчке — 23 очка.

Источник: https://dynamo.ru/news/229952-aleksey_kudashov____myi__svoe_ot_ezdili__uje__
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