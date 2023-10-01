Кокорев — о победе над «Торпедо»: «Мы играли против хорошей команды»
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (5:2).
«Мы играли против хорошей команды, которая очень быстро уходит в контратаки. Выполнили задание, очень хорошо сыграл вратарь. Хотелось бы выделить всю команду, мы бились в каждом отрезке и выполняли задание, поэтому пришла победа, поздравляю с ней команду и наших болельщиков. Поражение от ЦСКА 1:7, однозначно, стало для нас приличной встряской. Честно говоря, не ожидали. После игры долго разговаривали, выясняли, в чем дело, и сегодня сыграли хорошо. Задача «Сочи» пока одна — выигрывать каждый матч, а там будет видно», — приводит слова Кокорева официальный сайт КХЛ.
После этого матча «Торпедо» с 19 очками занимает первое место в Западной конференции, «Сочи» с 16 очками — на четвертой строчке.
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