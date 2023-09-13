Кокорев оценил игру Мичкова за «Сочи»: «Матвей в хорошей форме, хорошо играл»
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал победу команды над «Северсталью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (5:4 ОТ).
«Нас с победой, болельщиков с победой. Тяжелый выезд — шесть игр. В первом периоде немножко вкатывались, потому что уже были силы на исходе, но в принципе вкатились. Единственное, что помешало до конца войти в игру — большой штраф, пропустили голы, но с парнями поговорили в перерыве, выстояли, добавили и вытащили этот матч», — приводит пресс-служба клуба слова Кокорева.
Также он оценил игру и форму форварда Матвея Мичкова после возвращения в команду.
«В хорошей форме. Хорошо играл, были моменты, немножко не получилось забить. Но я знаю, что Матвей в каждой игре хочет набирать очки, помогать команде, сегодня то же самое было», — добавил тренер.
Мичков в сентябре перешел в «Сочи» на правах аренды из СКА. В прошлом сезоне хоккеист уже играл в аренде за сочинский клуб. Он провел 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 (9+11) очков.
На данный момент «Сочи» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 6 очков за 6 игр. 15 сентября команда Кокорева встретится с «Сибирью».
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