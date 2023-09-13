Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

13 сентября, 23:04

Кокорев оценил игру Мичкова за «Сочи»: «Матвей в хорошей форме, хорошо играл»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал победу команды над «Северсталью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (5:4 ОТ).

«Нас с победой, болельщиков с победой. Тяжелый выезд — шесть игр. В первом периоде немножко вкатывались, потому что уже были силы на исходе, но в принципе вкатились. Единственное, что помешало до конца войти в игру — большой штраф, пропустили голы, но с парнями поговорили в перерыве, выстояли, добавили и вытащили этот матч», — приводит пресс-служба клуба слова Кокорева.

Также он оценил игру и форму форварда Матвея Мичкова после возвращения в команду.

«В хорошей форме. Хорошо играл, были моменты, немножко не получилось забить. Но я знаю, что Матвей в каждой игре хочет набирать очки, помогать команде, сегодня то же самое было», — добавил тренер.

Мичков в сентябре перешел в «Сочи» на правах аренды из СКА. В прошлом сезоне хоккеист уже играл в аренде за сочинский клуб. Он провел 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 (9+11) очков.

На данный момент «Сочи» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 6 очков за 6 игр. 15 сентября команда Кокорева встретится с «Сибирью».

Источник: https://www.hcsochi.ru/media/news/dmitriy-kokorev-matvey-v-kazhdoy-igre-khochet-nabirat-ochki-pomogat-komande/
Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
Дмитрий Кокорев
0
Читайте также
Матч отбора Евро Румыния — Косово остановили на 50 минут из-за политического баннера
«Неприятный выбор и нравственная дилемма». Олимпийские комитеты стран Прибалтики призвали МОК не пускать Россию в Париж-2024
Поврежденные в результате удара ВСУ корабли ВМФ РФ продолжат боевую службу
Москва выразила демарш Баку из-за заявления МИД Азербайджана о выборах
Молодая мать выпала с 24-го этажа во время мытья окна в Екатеринбурге
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудашов о победе «Динамо» над ЦСКА: «Получился нервный матч, но игроки выполнили то, о чем мы договорились»

Рашевский — о голе в концовке второго периода в матче с ЦСКА: «Сам не поверил, что забил»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 4 4 0 8
2 Динамо М 6 4 2 8
3 Куньлунь РС 6 4 2 8
4 Спартак 5 3 2 6
5 Сочи 6 3 3 6
6 Локомотив 5 3 2 6
7 Северсталь 4 2 2 5
8 ЦСКА 6 2 4 5
9 Динамо Мн 5 2 3 5
10 СКА 5 2 3 4
11 Витязь 5 1 4 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 5 4 1 9
2 Ак Барс 5 4 1 8
3 Автомобилист 5 3 2 7
4 Авангард 4 3 1 6
5 Амур 6 3 3 6
6 Трактор 5 2 3 5
7 Сибирь 5 2 3 5
8 Сал. Юлаев 4 2 2 4
9 Лада 5 2 3 4
10 Адмирал 4 1 3 3
11 Нефтехимик 4 1 3 3
12 Барыс 5 0 5 3
Результаты / календарь
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
14.09 16:30
Авангард – Адмирал
 - : -
14.09 17:00
Сал. Юлаев – Ак Барс
 - : -
14.09 17:00
Металлург Мг – Лада
 - : -
14.09 17:00
Трактор – Динамо Мн
 - : -
14.09 17:00
Автомобилист – Нефтехимик
 - : -
14.09 19:00
Витязь – Спартак
 - : -
14.09 19:00
Торпедо – Куньлунь РС
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости