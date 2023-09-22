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Сегодня, 03:53

Кокорев назвал тяжелой победу над «Трактором»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал победу над «Трактором» (4:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Всех с тяжелой победой. В первом периоде немножко потеряли концентрацию, получили ненужный гол, потом старались выровнять игру — и это получилось. В третьем периоде доминировали, но опять же потеря концентрации — и получили ненужный третий гол, играя в большинстве. Однако парни — красавцы, нашли в себе силы, характер и довели матч до победы.

Хороший старт «Сочи» в этом сезоне? Собравшись летом с парнями, договорились, что мы должны стать одним коллективом, одной семьей. В принципе, это получается, и мы живем одной целью, одной задачей — выигрывать, поэтому дай бог, чтобы так шло дальше. Завтра у команды будет отдых, после этого соберемся и будем готовиться к следующему матчу против «Спартака». Нас ждет интересный выезд с соперниками, которых можно назвать фаворитами», — цитирует пресс-служба КХЛ Кокорева.

«Трактор» набрал 9 очков в 9 матчах и идет на 7-м месте в Восточной конференции. «Сочи» с 12 очками занимает 3-е место в Западной конференции.

 
Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Трактор&raquo;. Дубль Мичкова принес «Сочи» победу над «Трактором»
Источник: https://www.khl.ru/news/2023/09/21/519942.html
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Дмитрий Кокорев
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