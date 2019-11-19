Когда Зинэтула Билялетдинов вернется к работе? Отвечает сам тренер

Экс-тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов отметил, что в данный момент целенаправленно не думает о продолжении тренерской деятельности.

— Я не знаю, как все сложится дальше, — цитируют «РИА «Новости» Билялетдинова. — Более того, не забиваю себе этим голову. Меня постоянно спрашивают: когда, когда... Если честно, уже устал всем отвечать, что о работе даже не думаю. Кто-то не верит — пожалуйста, но меня моя нынешняя жизнь устраивает полностью. Когда я спокойно просыпаюсь. Много гуляю. Занимаюсь домашними хлопотами. В общем, наслаждаюсь тем, что я в свободном поле.

На сегодняшний день я не могу сказать, что поставил точку. И в то же время, сейчас никакой конкретики у меня нет. А вот как жизнь пойдет дальше, никто из нас не знает.

64-летний специалист тренировал казанскую команду с 2014 года, а также с 2004 по 2011 год. Под его руководством «Ак Барс» выиграл три Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

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