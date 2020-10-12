Исполняющий обязанности главного тренера «Металлурга» Фредрик Стиллман ответил на вопросы журналистов после домашней победы над ЦСКА (6:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Всегда есть над чем работать, — отметил Стиллман. — Есть недочеты, но о них мы подумаем сегодня ночью и поговорим с командой завтра. Доволен, как парни боролись, сражались, какие усилия приложили. Сделали столько, сколько необходимо было для победы.

К моменту, когда пришла новость об отсутствии Воробьева, вся подготовка к матчу уже была проведена. Все задания были отданы игрокам. Остались только корректировки в перерывах. Разумеется, потеря любого из членов тренерского штаба сказывается, но, к счастью, основная работа уже была проведена.

В матчах с таким сильным соперником сложно сыграть идеально. Своими действиями игроки ЦСКА заставляли терять позиции, допускать ошибки, которые обычно мы не допускаем. Но главное, что общих усилий хватило для победы.

У Воробьева результат теста условно положительный, но, насколько мне известно, он чувствует себя хорошо. С ним все в порядке. (Михаил Скрыль)