Когалев подписал новый контракт с минским "Динамо"

Форвард Александр Когалев подписал новое соглашение с минским "Динамо", информирует официальный сайт клуба. 25-летний крайний нападающий двусторонний контракт на два года. ​

Когалев впервые сыграл за "Динамо" в позапрошлом сезоне и в 15 матчах отметился двумя заброшенными шайбами.

В минувшем сезоне в 44 матчах в форме "Динамо" форвард набрал 9 (4+5) очков, заработал 10 минут штрафа при показателе полезности +1. В плей-офф Когалев заработал в 9 матчах 10 (4+6) очков при +8 по системе "плюс/минус".

Также игрок принял участие в 4 поединках чемпионата мира в Нур-Султане и помог национальной сборной вернуться в элиту.

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