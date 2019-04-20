Коди Франсон: "Между ЦСКА и "Авангардом" на льду была настоящая война"

Защитник "Авангарда" Коди Франсон после четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА (2:3, 0-4) отметил, что команды отдали все силы на льду.

- Мы многого добились, но не закончили самого главного… ЦСКА - отличная команда, она заслужила эту победу, снимаю перед ее игроками шляпу, - приводит пресс-служба КХЛ слова Франсона. - На льду была настоящая война, ведь обе команды играют в одинаковом стиле. Надеюсь, что мы могли бы закончить все по-другому, но все равно гордимся собой. Такие финалы делают только сильнее.

Тренеры поблагодарили за работу, за все наши старания. Бороды? Часть ребят решила побриться перед игрой, но это лишь предубеждения, личные дела.