03:04 | Хоккей — КХЛ

Коди Франсон: "Между ЦСКА и "Авангардом" на льду была настоящая война"

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Защитник "Авангарда" Коди Франсон после четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА (2:3, 0-4) отметил, что команды отдали все силы на льду. 

- Мы многого добились, но не закончили самого главного… ЦСКА - отличная команда, она заслужила эту победу, снимаю перед ее игроками шляпу, - приводит пресс-служба КХЛ слова Франсона. - На льду была настоящая война, ведь обе команды играют в одинаковом стиле. Надеюсь, что мы могли бы закончить все по-другому, но все равно гордимся собой. Такие финалы делают только сильнее.

Тренеры поблагодарили за работу, за все наши старания. Бороды? Часть ребят решила побриться перед игрой, но это лишь предубеждения, личные дела. 

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Материалы сюжета: Финал Кубка Гагарина-2019 ЦСКА - "Авангард"
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