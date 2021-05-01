Кочетков продлил на год контракт с «Торпедо»

Голкипер Петр Кочетков подписал новый контракт с «Торпедо». Соглашение рассчитано на один год, сообщает официальный сайт КХЛ.

В сезоне-2020/21 Кочетков выступал за «Витязь» и «Торпедо». Вратарь провел 10 матчей в регулярном чемпионате, отражая 92,4 процента бросков по своим воротам. В плей-офф Кочетков провел 2 встречи в составе «Торпедо», отразив 93,2 процента бросков.

Ранее стало известно, что 21-летний голкипер заключил контракт новичка с «Каролиной».