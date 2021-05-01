Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Кочетков продлил на год контракт с «Торпедо»

17:51
Теги:

Голкипер Петр Кочетков подписал новый контракт с «Торпедо». Соглашение рассчитано на один год, сообщает официальный сайт КХЛ.

В сезоне-2020/21 Кочетков выступал за «Витязь» и «Торпедо». Вратарь провел 10 матчей в регулярном чемпионате, отражая 92,4 процента бросков по своим воротам. В плей-офф Кочетков провел 2 встречи в составе «Торпедо», отразив 93,2 процента бросков.

Ранее стало известно, что 21-летний голкипер заключил контракт новичка с «Каролиной».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/05/01/484783.html

Читайте также

РПЛ, 28-й тур: расписание и трансляции всех матчей
Италия с 3 мая возобновит выдачу туристических виз россиянам
Видео: из-за каких ошибок в сексе мужчина убежит навсегда
Названа причина ДТП на Ставрополье, где погибли дети-баскетболисты

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд