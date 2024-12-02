Князев положительно оценил участие сборной легионеров КХЛ в Кубке Первого канала

Хоккейный агент Кирилл Князев прокомментировал включение сборной из иностранных игроков КХЛ в Кубке Первого канала.

«Я положительно отношусь к такому. Международных встреч нет, а играть нужно. Хотя бы такую атмосферу создать. В условиях нехватки международных матчей, игра со Сборной мира КХЛ — хороший опыт. Для иностранцев, которые приедут, это тоже лучше, чем тренироваться. Нас ждёт интересный формат, и это лучше, чем участие трёх сборных», — цитирует Князева корреспонденту Legalbet.ru.

Команду легионеров КХЛ на турнире будут тренировать канадцы Майк Кинэн и Майк Пелино. В Кубке Первого канала также примут участие «Россия 25», национальные команды Белоруссии и Казахстана.

Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» с 12 по 15 декабря.