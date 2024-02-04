Князев назвал КХЛ одной из лучших лиг в мире

Защитник «Ак Барса» Артемий Князев поделился впечатлениями от игры в КХЛ.

«Какие у меня впечатления от КХЛ? Это одна из лучших лиг в мире. Игра в такой команде, у которой всегда высокие задачи, пойдет мне на пользу и в том числе поможет развиться индивидуально. Быстро ли адаптировался? Хоккей везде одинаковый. Если делаешь свою работу правильно, все будет хорошо. Не скажу, что у меня много времени ушло на адаптацию. В чем различия КХЛ от АХЛ? В уровне борьбы. В АХЛ некоторым игрокам шайба не нужна, лишь бы тебя ударить. Здесь такого нет, все больше построено на владении шайбы и передачах. Как приняли в команде? Многих ребят знал до этого. С кем-то играл за сборную, с кем-то летом тренировался, с кем-то просто знаком. Так что все хорошо. Какие цели? У нашей команды самая высокая задача — выиграть Кубок. Будем работать над этим. В последнее время много побеждаем. Заключительный месяц регулярки остался, и, дай бог, будем продолжать так же», — приводит слова Князева «РБ Спорт».

«Ак Барс» с 72 очками занимает четвертую строчку в Восточной конференции.

В сезоне-2023/24 22-летний Князев провел 20 игр в АХЛ за «Манитобу Мус» и отметился 5 результативными передачами.

27 декабря Князев подписал контракт с «Ак Барсом» до конца сезона-2023/24.