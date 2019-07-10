Клубы КХЛ публикуют стартовые матчи сезона. Полный календарь презентуют завтра

Официально - первый домашний матч сезона проводим 10 сентября с @HCTraktor1947

Вечером расскажем вам, в каком городе проведем первый матч сезона, а уже завтра КХЛ представит полный календарь "регулярки"!#Хоккей #Адмирал #КХЛ #Владивосток #Admiral #HCAdmiral #ПриморьеЗаСпорт pic.twitter.com/4VUttjHhwr