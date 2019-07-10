10:45 | Хоккей — КХЛ

Клубы КХЛ публикуют стартовые матчи сезона. Полный календарь презентуют завтра

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В четверг, 11 июля, станет известен полный календарь матчей КХЛ сезона-2019/20. Официальный Twitter КХЛ ретвитнул некоторые из стартовых игр.

2 сентября СКА приедет в гости к "Металлургу", "Автомобилист" примет на своем льду "Северсталь". 3 сентября "Сибирь" сыграет с "Амуром". 10 сентября "Адмирал" дома будет играть с "Трактором".

 

 

 

 

 

 

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