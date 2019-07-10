Клубы КХЛ публикуют стартовые матчи сезона. Полный календарь презентуют завтра

В четверг, 11 июля, станет известен полный календарь матчей КХЛ сезона-2019/20. Официальный Twitter КХЛ ретвитнул некоторые из стартовых игр.
2 сентября СКА приедет в гости к "Металлургу", "Автомобилист" примет на своем льду "Северсталь". 3 сентября "Сибирь" сыграет с "Амуром". 10 сентября "Адмирал" дома будет играть с "Трактором".
Первый домашний матч предстоящего сезона! Абонементы в продаже с 22 июля! pic.twitter.com/tHm68UtRe3— HCMETALLURG (@MetallurgMgn) 10 июля 2019 г.
🚨НАЧИНАЕМ СЕЗОН 2019/20 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ🚨— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) 10 июля 2019 г.
Первый домашний матч нашей команды пройдёт 2 сентября
⚡Наш соперник — @severstalclub pic.twitter.com/b1BeX8Fdza
⚡️ «Сибирь» стартует в новом сезоне 3 сентября домашним матчем с «Амуром»! Календарь 2019/2020 официально будет представлен завтра Континентальной хоккейной лигой! pic.twitter.com/b0oE6ZWrFo— Hockey Club Sibir (@hcsibir) 10 июля 2019 г.
Официально - первый домашний матч сезона проводим 10 сентября с @HCTraktor1947— ХК Адмирал (@hcadmiral) 10 июля 2019 г.
Вечером расскажем вам, в каком городе проведем первый матч сезона, а уже завтра КХЛ представит полный календарь "регулярки"!#Хоккей #Адмирал #КХЛ #Владивосток #Admiral #HCAdmiral #ПриморьеЗаСпорт pic.twitter.com/4VUttjHhwr
Мы знаем, что ты будешь делать в первую субботу осени!— HC Amur Khabarovsk (@hcamur) 10 июля 2019 г.
Стартовый домашний матч нового сезона КХЛ
7 сентября "Амур" - "Трактор" @HCTraktor1947 pic.twitter.com/31Jq3v89S5