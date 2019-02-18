Клубы КХЛ должны подтвердить соответствие условиям участия в следующем сезоне до 15 марта

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КХЛ, клубы должны подтвердить их соответствие условиям допуска к участию в следующем сезоне до 15 марта 2019 года.

- Состав участников чемпионата следующего сезона определяется только решением совета директоров КХЛ, заседание которого состоится в конце марта, - сообщили в пресс-службе. - Тогда же будет представлен предварительный рейтинг клубов по итогам регулярного чемпионата. Все клубы до 15 марта должны подтвердить лиге их соответствие условиям допуска к участию в чемпионате КХЛ.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко ранее назвал ситуацию с задолженностями в ХК "Адмирал" критической, но 27 декабря клубу восстановили доступ к ЦИБу (центральному информационному бюро лиги)

Сегодня Вячеслав Фетисов заявил, что было принято принципиальное решение о продолжении существования клуба из Владивостока.

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