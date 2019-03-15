Клуб из Узбекистана может войти в КХЛ после Олимпиады в Пекине

Вице-президент КХЛ Виталий Прохоров во время открытия "Хумо-арены" в Ташкенте рассказал о потенциальном будущем узбекского клуба в ВХЛ и КХЛ.

– Надеемся, что открытие "Хумо-арены поспособствует массовому привлечению детей из Узбекистана к спорту – от этого зависит здоровье нации. Неважно, чем заниматься: хоккеем, футболом или фигурным катанием. Сейчас главное: есть, где это делать. Открытие арены – большое дело для будущего страны.

– Несколько российских клубов висят на волоске от вылета из КХЛ. Не поспособствует ли присоединение иностранных клубов более скорому исключению российских?

– Да, есть такая ситуация с нашими командами. Но в скором времени это закончится, поверьте. В целом КХЛ – международная хоккейная лига, и мы заинтересованны в зарубежных командах. Что касается российских клубов, если они исполняют требования регламента – никто никого не исключит. В любом случае, команды из России всегда в приоритете.

– Сейчас в КХЛ 24 команды. Будет ли расширяться лига?

– По мере включения других команд лига будет расти. Российские клубы пока останутся в том количестве, в котором они сейчас. Сейчас расширяемся за счет международных. Если будем включать команды Узбекистана – сначала это будет ВХЛ, от нее пойдёт МХЛ и детские школы. А там уже на основании опыта, который приобретут руководители, тренеры, игроки – будем думать, включать ли их в КХЛ.

– После Олимпиады заговорили о создании среднеазиатского дивизиона КХЛ. Какие команды, теоретически, могут там быть?

– "Куньлунь" и "Барыс". Так же у КХЛ есть тенденция к развитию: планируем включить команды из Кореи, возможно, из Японии и Китая. Команда из Узбекистана тоже является потенциальной: сначала присоединим их к ВХЛ, потом – КХЛ. Но это будет ясно только после Олимпийских игр в Пекине.

– Арена выглядит впечатляюще. 12 тысяч зрителей – солидно. В финансировании заинтересовано государство, что указывает на стабильный бюджет. Что ещё нужно Узбекистану?

– Главное правило: соблюдение регламента. Остальные составляющие уже есть: арена, финансирование и желание популяризировать хоккей в стране.

– Будет ли посещаемость на матчах в Ташкенте?

– Еще раз повторюсь: все зависит от популяризации. Важно и телевидение, и радио, и пресса. Также не будет лишним провести вынесенные матчи КХЛ на "Хумо-арене" в следующем сезоне. (Алена Гребенькова)