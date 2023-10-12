Клок: «Главное, что игроки «Нефтехимика» не удалялись много, работали на результат и на команду»
Защитник «Нефтехимика» Лукаш Клок прокомментировал победу над «Витязем» (3:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Думаю, мы хорошо начали игру, заработали большинство. Мы долго отрабатывали большинство на тренировках и думаю, что все было сразу видно. Смогли забить с добивания, Белозеров хорошо стоял, был готов и забил. В обороне тоже играли хорошо, в средней зоне сопернику было сложно создавать шансы для атак. Главное, что мы не удалялись много, работали на результат и на команду. Второй гол — не знаю точно, что случилось, но у нас два игрока вышли и хорошо сыграли на пустых воротах. Все сыграли на результат, главное, что набрали два очка», — цитирует пресс-служба лиги Клока.
«Нефтехимик» (11 очков) продолжает занимать последнее место в Восточной конференции. «Витязь» (9 очков) идет последним в Западной конференции.
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