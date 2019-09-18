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Клинкхаммер заключил однолетний контракт с «Авангардом»

13:30
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Как ранее сообщал «СЭ», Роб Клинкхаммер заключил однолетний контракт c «Авангардом», это подтверждается в официальном Twitter пресс-службы КХЛ.

В прошлом сезоне Клинкхаммер выступал за «Ак Барс». В его активе 24 (19+5) очка в 57 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+4» и 1 гол в 4 играх плей-офф. Роб — обладатель Кубка Гагарина-2018.

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