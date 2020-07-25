Клинкхаммер вернулся в минское «Динамо»

Нападающий Роб Клинкхаммер подписал однолетний контракт с минским «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

33-летний канадец уже выступал за «Динамо» в сезоне-2016/17 он сыграл в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ и плей-офф, в которых набрал 44 (23+23) очка. Предыдущим его клубом был «Авангард».

Хоккеист провел шесть сезонов в НХЛ: за это время он сыграл в 193 матчах, в которых набрал 43 (22+21) очка. Параллельно с этим Клинкхаммер выступал в АХЛ: 423 матча, 236 (96+140) очков.

Три следующих сезона форвард провел в «Ак Барсе» и «Авангарде». В составе казанской команды он сыграл 122 матча, включая плей-офф, и набрал 53 (30+23) очка. За «Авангард» Клинкхаммер выступал в сезоне 2019/20 — 44 матча и 27 (12+15) очков.

Клинкхаммер — бронзовый призер Олимпиады-2018 в составе сборной Канады.