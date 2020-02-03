Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матчей регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Роба Клинкхаммера и дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Также принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Йокерита» Джесси Йоэнсуу по п.1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27, если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (5+20 минут) в разных матчах, то на него накладывается двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, Йоэнсуу пропустит два матча.

Кроме этого, по итогам матча «Ак Барс» — «Динамо» Рига (2:0), в соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ автоматическую дисквалификацию на одну игру получил форвард казанцев Дмитрий Воронков за повторную драку в сезоне.