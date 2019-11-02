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Климонтов стал игроком «Сочи»

18:00
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Состав «Сочи» пополнил 29-летний защитник Константин Климонтов. Контракт с игроком подписан до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне защитник выступал за «Барыс» и «Сибирь». В общей сложности Константин Климонтов провел в КХЛ 274 матча и набрал 38 (8+30) очков.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Konstantin-Klimontov-stal-igrokom-Sochi-9245

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