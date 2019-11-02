Климонтов стал игроком «Сочи»

Состав «Сочи» пополнил 29-летний защитник Константин Климонтов. Контракт с игроком подписан до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне защитник выступал за «Барыс» и «Сибирь». В общей сложности Константин Климонтов провел в КХЛ 274 матча и набрал 38 (8+30) очков.

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